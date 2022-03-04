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Gümüşhane'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA, Hasan Yılmaz - Güncel
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Gümüşhane'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin sürücüsü yaralandı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ali Osman Çetinkaya yönetimindeki 29 AS 633 plakalı otomobil, Torul-Kürtün yolu üzerindeki Torul Tüneli'nde gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Kazada devrilen otomobildeki sürücü Çetinkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Hafif şekilde yaralanan ve ayakta tedavi edilen sürücü tedbiren Torul Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AA / Hasan Yılmaz - Güncel

Gümüşhane, Otomobil, Güncel, Haberler

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