Gümüşhane'de devasa bal kabakları yoğun ilgi görüyor

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane merkezde 17 yıldır manavlık yapan Mesut Çetin'in dükkanında bulunan devasa bal kabakları yoğun ilgi görüyor. Çetin, Gümüşhane'de yetişen bu dev kabaklar sayesinde işlerinin arttığını söyledi.

Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde manavlık yapan Mesut Çetin'in manav tezgahında sergilediği devasa kabaklar vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Gümüşhane'nin Yeniyol, Yeşildere ve Övündü köylerinde yetişen kabakların ağırlığı ise 30 ila 45 kilo arasında değişiyor.

Kabakların her sene üreticiler tarafından kendi manavına getirildiğini ve her sene vatandaşların bu kabaklara ilgi gösterdiğini dile getiren Çetin, vatandaşların kabaklarla fotoğraf da çekildiğini söyledi. Vatandaşların aynı kabakları yetiştirmek için kabak çekirdeklerini de istediğini aktaran Çetin, kabağın kilosunun 5 liradan satıldığını belirtti.

17 yıldır manav işletmeciliği yaptığını ve üreticilerin bu boyutta kabakları sürekli kendisine getirdiğini vatandaşların da bu duruma yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren manav Mesut Çetin, "Kabaklar Yeniyol, Yeşildere ve Övündü köyünden geliyor. 30 ve 45 kilo arasında sürekli bu boyutta kabaklar geliyor üreticiler tarafından. Şu anda kabağın kilosu 5 liradan satılıyor. Biz de keserek vatandaşlara veriyoruz. Kabakların boyutuna bakılınca vatandaşların da ilgisi yoğun, vatandaşlar fotoğraf çekiliyor, çekirdeklerini istiyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kabakların tadının çok güzel olduğunu söyleyen Mustafa Demirel de (58) "Bu kabaklar Yeniyol köyünde yetişiyor. Bizde alıyoruz, satıyoruz, yiyoruz. Tadı çok güzel. Vatandaş bu kabakları çok beğeniyor, yetiştirmek için çekirdeklerini de istiyorlar. Kabakların geldiği ilk gün vatandaşlar buraya gelerek fotoğraf çekildiler, kabaklara ilgi yoğun" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE