Gümüşhane'de define aramak için evde 12 metre derinliğinde tünel kazan 7 zanlı suçüstü yakalandı
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Gümüşhane'de define aramak için evde 12 metre derinliğinde tünel kazan 7 zanlı suçüstü yakalandı

26.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:04
Gümüşhane'de define aramak için evde 12 metre derinliğinde tünel kazan 7 zanlı suçüstü yakalandı

Gümüşhane'de köy evinde define aramak amacıyla 12 metre derinliğinde tünel kazan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gümüşhane'de köy evinde define aramak amacıyla 12 metre derinliğinde tünel kazan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Torul İlçe Jandarma Komutanlığının da desteğiyle, ilçeye bağlı Arılı köyündeki S.Ç'ye ait evde kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları incelemede define aramak için kazılmış, 12 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde tünel tespit etti.

Evde bulunan Ş.Ç, K.A.Z, A.A, A.A, H.B, F.S. ve İ.G. ile ilgili adli işlem yapan ekipler, alandaki kazıda kullanılan taş kırma ve sıkıştırma makineleri, halat ve ipler ile ve çeşitli aletlere el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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