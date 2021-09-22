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GÜMÜŞHANE'DE DAĞ KEÇİLERİ DOĞAL ORTAMINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'de Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından korunan dağ keçileri doğal ortamında görüntülendi.

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından korunan dağ keçileri doğal ortamında görüntülendi.

Gümüşhane'de, Doğa Koruma Milli Parklar tarafından koruma altında olan dağ keçileri doğal ortamında görüntülendi. Gümüşhane Yayladere ilçesi kırsalında sarp ve yüksek dağlarda yaşamlarını sürdüren çengel boynuzlu dağ keçilerinin görüntüleri ilgi çekti

GÜMÜŞHANE'DE DAĞ KEÇİLERİ DOĞAL ORTAMINDA

GÜMÜŞHANE'DE DAĞ KEÇİLERİ DOĞAL ORTAMINDA

GÜMÜŞHANE'DE DAĞ KEÇİLERİ DOĞAL ORTAMINDA

GÜMÜŞHANE'DE DAĞ KEÇİLERİ DOĞAL ORTAMINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: GÜMÜŞHANE'DE DAĞ KEÇİLERİ DOĞAL ORTAMINDA - Haberler
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