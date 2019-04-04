Gümüşhane'de Cinayet Sanığına 35 Yıl Hapis Cezası

Gümüşhane'de, aynı araçtaki çalışma arkadaşlarından birini öldürüp diğerini yaralayan itfaiye eri, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılanan sanık Salih Özbek, olayda yaralanan Ernail Keskin ve maktul Ali Rıza Fidan'ın yakınları ile avukatlar katıldı.

Saldırıdan yaralı kurtulan Ernail Keskin, sanığın, Ali Rıza Fidan'ı arayarak ve bıçağı yanına alarak araca bindiğini söyledi.

Sanığın, kendisinin araçta olduğunu bilmediğini ileri süren Keskin, "Madem benimle problemi vardı. Evlerimiz yan yanadır. Bana başka yerde de eylemini gerçekleştirebilirdi. En ağır cezayı almasını talep ediyorum." dedi.

Keskin'in avukatı da önceki beyanlarını tekrar ederek, sanığın, Ali Rıza Fidan'ı tasarlayarak öldürdüğünün kamera kayıtları, otopsi tutanağı ve tanık anlatımlarıyla kesinlik kazandığını savundu.

Avukat, sanık Özbek'in, müvekkili Keskin'e karşı da "öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğini öne sürerek, cezalandırılmasını istedi.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Özbek ise olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek, beraatini talep etti.

Sanık avukatı ise tanık beyanlarında müvekkilinin adam öldürecek bir kişiliğe sahip olmadığının anlaşıldığını savunarak, Özbek'in, maktulü öldürme kastının bulunmadığını iddia etti.

Avukat, lehe hükümlerin uygulanarak, müvekkilinin "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, cezasında indirime gittiği sanık Salih Özbek'in, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 35 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kelkit ilçesinde, 26 Kasım 2018 tarihinde, belediyede itfaiye eri olarak çalışan Salih Özbek, mesai arkadaşları Ali Rıza Fidan ve Ernail Keskin'e, belediyeye ait kamyonet içerisinde bıçakla saldırmış, Fidan'ın yaşamını yitirdiği saldırıdan Keskin yaralı kurtulmuştu.

Kaynak: AA