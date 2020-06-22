Gümüşhane'de cinayet Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kişi araç içerisinde alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonrası silahla vurarak öldürdü.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kişi araç içerisinde alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonrası silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Kelkit İlçe Stadı yanında Kamil Yılmaz (51), Lokman Sevindik (32) ve Y.Ö, 24 EU 145 plakalı araç içerisinde alkol almaya başladı. Alkolün etkisiyle bir süre sonra tartışmaya başlayan Kamil Yılmaz, ön koltukta oturan arkadaşı Lokman Sevindik'e hakaret ettiği gerekçesiyle ruhsatsız tabancasıyla kafasına ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından Lokman Sevindik'in cesedini otomobille Gerdekhisar köyü, Dereyüzü mevkiindeki bir araziye atan şahıslar kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarın ardından harekete geçen güvenlik güçleri şüpheli Kamil Yılmaz'ı Tütenli köyünde bir akrabasının evinde yakalarken, cinayette kullanılan bir adet el yapımı ruhsatsız 9 milimetre tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör ve 6 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Kamil Yılmaz ve Y.Ö'nün sorgularının devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA