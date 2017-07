Gümüşhane'de Çilek Bereketi

Gümüşhane'de merkeze bağlı Boyluca köyünde Yüksel Yılmaz tarafından kurulan 6 dönümlük bahçede üretilen organik çilekler tadı ve aromasıyla yok satıyor.



Geçtiğimiz yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi destekleriyle Boyluca köyü Devrençi mahallesinde kurulan Yüksel Yılmaz'a ait organik çilek bahçesinde ailenin kadınları ve erkekleri tarafından yürütülen hasat çalışmaları devam ediyor.



Beraberinde İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın'la birlikte bahçeyi ziyaret eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, beraberindekilerle birlikte çilek hasadı gerçekleştirdi.



Geçtiğimiz yıla göre rekoltenin iki kattan fazla arttığı ve haftada iki gün hasat yapılan bahçede hem çilek toplayıp hem de tadına bakan Vali Memiş, çileklerin piyasada yok sattığını hatta ürün yetiştiremediklerini söyledi.



"Tarım arazilerimizin meyvelerine kattığı lezzet olağanüstü"



Gümüşhane'de İl Özel İdaresi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın destekleriyle toplamda 41 çilek bahçesinde dikim gerçekleştirildiğini ve bu yıl da 17 bahçede çilek tarımını geliştirmek üzere proje yaptıklarını hatırlatan Vali Memiş, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Buralarda dikim gerçekleştirdik ve bu ay itibariyle de hasada başladık. Hakikaten Gümüşhane'mizin bu havzası, iklim özellikleri, rakımı ve coğrafyası itibariyle bu tür tarıma çok elverişli. Belki tarım arazimiz alan olarak çok fazla değil ama var olan tarım arazilerimizin meyvelerine kattığı lezzet olağanüstü."



Bölgede dikilen bütün sebze ve meyvelerin aromasının çok farklı ve lezzetli olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Cevizlerimiz, kirazımız, dutumuz, diğer sebzelerimiz topraktan aldığı o mineralleri ayrı bir değer katıyor. Bunu, hasadını yaptığımız ürünlere olan talepten anlıyoruz. Trabzon'daki marketlerde ürünlerimiz yok satıyor. Gümüşhane'deki bütün marketlerde bizim bu 41 bahçemizde üretilen çilekler satılıyor. Talepleri neredeyse karşılayamıyoruz" diye konuştu.



"Gümüşhane'nin en önemli nimeti güneş"



Karadeniz sahiliyle mukayese edildiğinde Gümüşhane'nin en önemli nimetinin "güneş" olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Güneşimiz meyvelerimize ve sebzelerimize çok ayrı bir lezzet katıyor. Bugün sahilde yağmur yağarken Gümüşhane'de yaz iklimi meyve ve sebze yetiştiriciliği açısından çok daha uygun. Biz desteklerimizi sürdüreceğiz. Ben göreve başladığımda İl Özel İdaresi'nden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze verdiğimiz destek 500 bin TL civarındaydı. Bunu ikiye katladık ve 1 milyon TL'ye çıkarttık. Allah izin verirse 2017-2018'de hedef büyüttük ve yüzde 100 artışla en az 2 milyon TL daha sübvanseyle destekleyeceğiz çiftçilerimizi" ifadelerini kullandı.



Çileklerin tamamen organik olarak üretilmesinin ayrı bir değer olduğunu ifade eden Vali Memiş, çileğe yapılan sübvansiyonun fazlasıyla karşılığını bulduğunu ve çiftçilerin bu işten para kazanmaya başladığını sözlerine ekledi.



"Her geçen gün göç veren değil, göç alan il olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"



Toprağın çok önemli ve değerli olduğunu, kıymetinin de çok iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizen Vali Memiş, "Gümüşhane geleceği olan bir il. Büyük yatırımlarla her geçen gün göç veren değil, göç alan il olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sadece tüketen bir toplum olmak istemiyoruz. Biz 2023 hedeflerine ulaşmak, dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olmak istiyor, 500 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturmak istiyorsak mutlaka üreten ülke olmak durumundayız. Türkiye'nin nüfus olarak en küçük illerinden birisi olmakla birlikte sürekli emin adımlarla daha ileriye doğru giden Gümüşhane'den bunu devam ettirmek, bu toprakları değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Çalışmak isteyen her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya hazırız"



Gümüşhane insanının çok çalışkan ve kadirşinas olduklarına değinen Vali Memiş, "Evlerini kayalara oyarak yapıyor. Tarlasını duvar yaparak arkasını toprak doldurarak yapıyor. Emeğinin karşılığını almak isteyen bir nüfusumuz var. Çalışmak isteyen her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya hazırız. Bu coğrafyanın iklimiyle, üretilen her türlü sebze ve meyvesiyle Türkiye genelinde söz sahibi olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.



Kentte başlattıkları 50 bin ceviz fidanı projesinde dikilen fidanların yüzde 99'unun çok başarılı bir dikimle tuttuğunu, pestil-köme sektörünün en önemli girdileri olan ceviz üretimini 5 yıl içerisinde Gümüşhane'den temin edeceklerini ve ayrıca Kelkit'te yapılacak olan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bütün işlemleri tamamlandığını hatırlatan Vali Memiş, projenin Tarım Bakanlığı tarafından kabul edildiğini, önümüzdeki aylarda Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınarak işin ihalesini yapmayı ve Eylül ayında inşaata başlamayı hedeflediklerini belirterek projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan Bakanlık yetkilileri ve Milletvekillerine ayrıca teşekkür etti.



"Bu yıl verim çok iyi"



İşletme sahibi Yüksel Yılmaz'ın eşi 3 çocuk annesi Sema Yılmaz ise eşinin fikriyle başladıkları bu işte kendilerini en çok zorlayanın sıcak hava olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıla göre verimin iki katı arttığını ifade eden Yılmaz, "Ramazan ayının son haftasında hasada başladık. Yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Haftada 2 kez topluyoruz. Bu yıl verim çok iyi. Sıcakta çok zor oluyor. Aşırı sıcaklar bizi zorluyor ama akşam serininde topluyoruz. Kendimizin ama bizde parasıyla topluyoruz" dedi.



"Piyasa problemimiz yok hatta ürün yetiştiremiyoruz"



Havaların sıcak olması nedeniyle çileğin daha da tatlandığını, ürettikleri çileğin doğal olması ve hiçbir katkı maddesi kullanmamaları nedeniyle aromasının da farklı olduğuna değinen Yılmaz, "Piyasa problemimiz yok hatta ürün yetiştiremiyoruz. Biz normalde 10 kişi bu tarlayı bir günde topluyorduk ama bu yıl sadece 10 kişiyle 10 evlek toplayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Çilek hasadının ardından kendi talimatıyla başlatılan Ceviz Eylem Planı kapsamında Gümüşhane iklimine uygun olduklarını tespit edilen fernor ve fernette çeşitlerinden oluşan 50 bin ceviz fidanının bir bölümünün dikildiği aynı köydeki 7 dönümlük bahçede incelemede bulunan Vali Memiş ve beraberindeki heyet daha sonra Gümüşhane'nin örtü altı sebze yetiştiriciliğinin merkezi konumundaki İnkılap köyünde seraları ziyaret etti.



Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yine İl Özel İdaresi tarafından desteklenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında kurulan seralarda incelemede bulunan Vali Memiş, yüzde 80'i hibe ile anahtar teslimi kurulan seralarda dikili domates, salatalık ve biberin pazar sorunu yaşamadığını söyledi. - GÜMÜŞHANE