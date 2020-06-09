Gümüşhane'de çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü Gümüşhane'de çalılık alanda çıkan örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Gümüşhane'de çalılık alanda çıkan örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bağlarbaşı Mahallesi, Değirmenönü Sokak'ta, yamaçlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalılık alanın tutuştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıktığı alanda soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA