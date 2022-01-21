Gümüşhane'de çığ uyarısı - Haberler
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Gümüşhane'de çığ uyarısı

Gümüşhane'de çığ uyarısı
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Gümüşhane için çığ uyarısında bulunuldu.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane için çığ uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgeyi etkileyen kar nedeniyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde dik yamaçlarda çığ riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, il genelinde çığ nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, kar, Güncel, Haber

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