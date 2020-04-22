Gümüşhane'de bu yıl ramazanda pideye zam yapılmayacak Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Beyler Kara, ramazanda Gümüşhane'de pide ve ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Beyler Kara, ramazanda Gümüşhane'de pide ve ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Kara yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın İslam alemi için özel bir zaman dilimi olduğunu hatırlatarak, bu dönemde fırınların yoğun olarak pide üretimi yaptığını anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı kalemlerde girdilerin arttığını belirten Kara, şöyle devam etti:

"Maliyetlerin artmasına rağmen bu ramazan ayında pide ve ekmek fiyatlarına zam yapılmayacak. Gümüşhane'de 500 gram sade pidemiz 3,50 lira, yumurtalı pide 4 ve yumurtalı-susamlı pide ise 4,50 liradan satışa sunulmaya devam edilecek. Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle fırınlarımızdaki pide üretimi de 17.30'da sonlandırılmakla birlikte satış devam edecek."

Kara, ayrıca tedbirler kapsamında bu yıl fırınlara vatandaşlarca getirilen güveç ve benzerlerinin pişirilmeyeceğini belirterek, vatandaşların bu konuda ısrarcı olmamasını istedi.

Kara, vatandaşlara, sosyal mesafe kuralına uyarak fırınlardan alışverişlerini yapmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA