Gümüşhane'de bir mahalle karantinaya alındı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesi'nde karantina tedbiri uygulandığı bildirildi.
24.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:53
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesi'nde karantina tedbiri uygulandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erenkaya Mahallesi'nde 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı belirtilerek, "Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA