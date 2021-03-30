Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı
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Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesinin Çevrepınarı köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

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