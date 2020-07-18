Gümüşhane'de bir köy karantiyana alındı
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
18.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 18.07.2020 18:56
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçe Kaletaş köyünde 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA