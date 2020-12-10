Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

10.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:27
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yıldız köyünde bazı vatandaşların korona virüs testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yıldız köyünde bazı vatandaşların korona virüs testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı.

Torul İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Yıldız köyünde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Valilik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Torul ilçesi Yıldız köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.

Köye giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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