Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

24.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:18
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesinin Paşapınarı köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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