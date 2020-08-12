Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina kararı verildi.
12.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:59
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina kararı verildi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesinin Budak köyü Dikmeler Mahallesi'nde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde dün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA