Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
04.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:12
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Boğalı köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları sonucu kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA