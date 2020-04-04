Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
04.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:04
Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'dan Köse ilçesinin Bizgili köyüne geldiği belirlenen bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bu kişinin başkaları ile temasta bulunmuş olabileceği düşüncesinden hareketle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA