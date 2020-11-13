Gümüşhane'de bir belde karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beldede pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, Deredolu'da bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara