Gümüşhane'de Belediye Çalışmaları

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, cesaretle hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.



Çimen, Süleymaniye Mahallesinde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden itibaren gece gündüz, canla başla hizmet üretmeye çalıştıklarını söyledi.



Millete verdikleri sözleri yerine getirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Çimen, Gümüşhane'nin büyümesi ve güçlenmesi için mesai harcadıklarını ifade etti.



Çimen, şehrin gelişmesi ve yol alabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Onun için bizim koşmamız gerekiyor. Cesaretli işler yapıyoruz. Bütçemizi 2 yılda yüzde 50 artırdık. 37 noktada 70 milyonluk proje yapıyoruz. Bu projelerimizin bir kısmının açılışını yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Şehirde el değmedik er kalmadı. Doğusundan batısına güneyinden kuzeyine her tarafta şantiyemiz, çalışan makinemiz, çalışan işçimiz var. Bu süreci de hızlı bir şekilde toparlamamız gerekiyor.



Buna bayağı bir hız verdik. 36 yıl sonra şehrin mezbahanesini yapıyoruz, 19 yıl sonra ana caddesinin kaldırımlarını yapıyoruz. Bunlar bugüne kalınacak durumlar değildi. Önümüzdeki dönemde böyle sorunlar, bu tür eksiklikler olmayacak. Daha büyük projeleri ve işleri yapacağız."



Çimen, hizmetlerin ilerlemesine katkı sunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş'e de kentin gelişimine verdiği büyük destekten dolayı teşekkür etti.



Çimen, konuşmasının ardından şehrin sorunları ile ilgili gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu.



Toplantıya, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Yetim, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.