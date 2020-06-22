Gümüşhane'de başından silahla vurulan kişi öldü
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Gümüşhane'de başından silahla vurulan kişi öldü

Gümüşhane'de birlikte alkol aldığı şahıs tarafından başından silahla vurulan kişi öldü.

Gümüşhane'de başından silahla vurulan kişi öldü
22.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:16

Gümüşhane'de birlikte alkol aldığı şahıs tarafından başından silahla vurulan kişi öldü.

İddiaya göre, Kelkit ilçesinde dün gece saatlerinde 24 EU 145 plakalı araç içerisinde alkol alan Y.Ö, L.S. (32) ve K.Y. (51), kısa süre sonra hakaret gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan K.Y, ön koltuktaki L.S'nin başına tabancayla bir el ateş etti.

Yaralanan L.S, araçtakilerce Gerdekhisar köyü yolu üzerindeki Dereyüzü mevkisindeki dere kenarına bırakıldı.

Daha sonra zanlı K.Y'yi Erzincan yolu üzerinde bırakan araç sürücüsü Y.Ö, durumu Kelkit İlçe Emniyet Müdürülüğü ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, Y.Ö'nün ifadesi doğrultusunda geldikleri Dereyüzü mevkisinde L.S'nin cansız bedenini buldu.

Polis, zanlı K.Y'yi olaydan birkaç saat sonra Tütenli köyündeki bir akrabasının evinde, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan K.Y. ve Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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