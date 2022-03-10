Gümüşhane'de baraj gölüne düşen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu - Haberler

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Gümüşhane'de baraj gölüne düşen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu

AA - Hasan Yılmaz - Güncel
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Gümüşhane'de baraj gölüne düşen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, minibüsün baraj gölüne düştüğü kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, minibüsün baraj gölüne düştüğü kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Köprübaşı Mahallesi'nde, Kemal Kurt yönetimindeki 16 BCE 29 plakalı minibüs, Torul Barajı gölüne düştü.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç, olay yerine gelen Torul Belediyesine ait iş makinesiyle çıkarıldı.

AA / Hasan Yılmaz - Güncel

Kemal Kurt, Gümüşhane, Minibüs, Baraj, Güncel, Haberler

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