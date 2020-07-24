Gümüşhane'de balık ölümlerine dereye karışan 'siyanür' yol açmış
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Gümüşhane'de balık ölümlerine dereye karışan 'siyanür' yol açmış

Gümüşhane'de balık ölümlerine dereye karışan 'siyanür' yol açmışGÜMÜŞHANE'de, Karamustafa Deresi'nde görülen toplu balık ölümlerine suya karışan siyanürün neden olduğu belirlendi.

24.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:53

Gümüşhane'de balık ölümlerine dereye karışan 'siyanür' yol açmış

GÜMÜŞHANE'de, Karamustafa Deresi'nde görülen toplu balık ölümlerine suya karışan siyanürün neden olduğu belirlendi. Bir beton mikserinin atık sularının dereye deşarj edildiği tespit edilirken, 354 bin TL idari para cezası kesilen şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bölgedeki 5 köyün sakinleri de deredeki kirliliğin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, önlem alınmasını istiyor.

Merkeze bağlı Boyluca, Hasköy, Dibekli, Kuluçka ve Övündü köylerinden geçen Karamustafa Deresi'nde son aylarda toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Yöre halkını tedirgin eden balık ölümleri üzerine Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri deredeki sudan ve ölü balıklardan ayrı ayrı günlerde ve farklı noktalardan 3 ayrı numune aldı. Yapılan incelemede, toplu balık ölümlerine suya karışan siyanürün neden olduğu belirlendi. Bir maden şirketine ait beton mikserinin atık sularının dereye deşarj edildiği tespit edildi. 354 bin TL idari para cezası kesilen şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Çevredeki 5 köyde yaşayanlar da deredeki kirliliğin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, önlem alınmasını istiyor.

'DERELERİMİZİ MAHVETTİK'

Boyluca Köyü Muhtarı Tahir Öztürk derelerde aşırı derece balık ölümleri görüldüğünü belirterek 'Numune sonuçlarında siyanür çıktığını öğrendik. Tahlil sonuçlarında normal değerinin 11 katı fazla şekilde derelerimizde siyanür var. Derelerimizi, doğamızı mahvettik. Artık köyümde hiç kimsenin bahçe sulamasını istemiyorum. Çocuklarımızın ve hayvanlarımız dereye girmelerini engelleyeceğim' dedi.

Karamustafa Köyü Muhtarı Tuncer Çelik de, 'Balık ölümlerinin beton yıkanmasından dolayı olduğunu söylediler. Önlemler, alınan tedbirler kesinlikle yetersiz. Çözüm getirecek önlemler değil. Şirkete verilen cezalar caydırıcı değil. Bölgede yüzlerce insan ekim yapıyor. Çocuklar sularla oynuyor' diye konuştu.

Kemal Öztürk isimli vatandaş ise her yıl dere kenarındaki 5-10 ağacın kuruduğunu ifade ederek, 'Biz artık yorulduk her ilkbaharda meyve ağacı dikmekten. Çünkü hazır olanları kaybediyoruz. Bu madenden dolayı artık bahçemizde ot bile bitmez oldu. Bunun olmasının sebebi madendir. Balık ölümlerinin olduğu sırada biz sulamayı yapıyorduk. O günden sonra meyvelerimiz kurumaya başladı. Nasıl olacak bilmiyorum ama bu dertten kurtulmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Gümüşhane'de balık ölümlerine dereye karışan 'siyanür' yol açmış

Kaynak: DHA

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