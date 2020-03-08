Gümüşhane'de balık havuzuna düşen çocuk toprağa verildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gümüşhane'de balık havuzuna düşen çocuk toprağa verildi - Haber
Devlet Hastanesi, Gümüşhane, Güncel

Gümüşhane'de balık havuzuna düşen çocuk toprağa verildi

Gümüşhane'de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

08.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:50
Gümüşhane'de balık havuzuna düşen çocuk toprağa verildi

Gümüşhane'de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Torul ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan bir alabalık tesisinin havuzuna düşen ve kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Beren Atalay'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından merkeze bağlı Çayırardı Köyü'ndeki baba ocağına getirildi.

Küçük kızın cenazesi evinden alınarak Çayırardı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada yakınları taziyeleri kabul ederken iki çocuğundan birini kaybeden baba Resul Atalay'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Beren Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Levent Can Defne Samyeli
Spor Podolski İrfan Can Ersun Yanal Arda Kardeşler Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de balık havuzuna düşen çocuk toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 18:35:15. #1.14#