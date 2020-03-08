Gümüşhane'de balık havuzuna düşen çocuk öldü
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Gümüşhane, Güncel

Gümüşhane'de balık havuzuna düşen çocuk öldü

Gümüşhane'de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

08.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:42
Gümüşhane'de balık havuzuna düşen çocuk öldü

Gümüşhane'de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Torul ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan bir alabalık tesisine ailesiyle birlikte gelen 2 yaşındaki kız çocuğu Beren Atalay, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesi tarafından tesis çevresinde aranan küçük kız, bir süre sonra alabalık üretim tesisinin havuzunda baygın vaziyette bulundu.

Olay yerinde tesadüfen bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan Atalay, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Küçük kızın cenazesinin bugün ikindi vakti merkeze bağlı Çayırardı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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