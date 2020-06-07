Gümüşhane'de ayağı kırık yaban keçisi yavrusu tedavi altına alındı
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Gümüşhane'de ayağı kırık yaban keçisi yavrusu tedavi altına alındı

Gümüşhane'de bir vatandaş tarafından ayağı kırık halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de ayağı kırık yaban keçisi yavrusu tedavi altına alındı
07.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:46

Gümüşhane'de bir vatandaş tarafından ayağı kırık halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedavi altına alındı.

Kent merkezinde yaşayan Muammer Atalay, arazide gezerken yavru bir yaban keçisiyle karşılaştı. Keçinin kendisinden kaçamadığını fark eden Atalay, durumu Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, bir haftalık olduğu tahmin edilen yaban keçisi yavrusunun sol ön bacağında kırık tespit etti.

Gümüşhane Belediyesi Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru keçi, buradaki müdahalenin ardından ileri tedavi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gönderildi.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu mevsimin yaban hayatının doğum zamanı olduğuna işaret edilerek, bu nedenle görülebilecek yavrulara yaralı değilse el sürülmemesi ve kucağa alınmaması, onları ürkütmeden bölgeden uzaklaşılması ve yetkili kurumlara haber verilmesi istendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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