Gümüşhane'de arıcılara 860 adet organik kovan dağıtıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gümüşhane'de arıcılara 860 adet organik kovan dağıtıldı - Haber
Gümüşhane, Türkiye, Güncel

Gümüşhane'de arıcılara 860 adet organik kovan dağıtıldı

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı tarafından finanse edilen 'Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında arıcılara 860 adet organik kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

12.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:45
Gümüşhane'de arıcılara 860 adet organik kovan dağıtıldı

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı tarafından finanse edilen 'Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında arıcılara 860 adet organik kovan dağıtımı gerçekleştirildi.


Kurumun bahçesinde düzenlenen törende 860 adet organik kovan Merkez'e bağlı Arzular, Çaltılı, Yağlıdere, Aktutan ve Yitirmez köylerindeki 8 işletmeye, Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ ve Dedeli köylerindeki 5 işletmeye, Köse ilçesine bağlı Altıntaş, Kayadibi ve Övünce köylerindeki 6 işletmeye, Kelkit ilçesine bağlı Gödül ve Gerdekhisar köylerindeki 2 işletmeye olmak üzere toplam 21 organik arıcılık işletmesine teslim edildi.


Törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane'yi Türkiye'de organik balcılık noktasında bir merkez haline getirme çabası içerisinde olduklarını söyledi.


Yiyecekten ziyade şifa olarak zikredilen ve çok özel bir nimet olan bal ve yan ürünlerinin Gümüşhane'de üretilmesinin temiz ve güzel coğrafyasında kaçınılmaz olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, "Çevre illerden bile bizim floramızdan faydalanmak amacıyla gelen insanlar var. Ülke ekonomisine bu manada çok büyük katkı sağlanıyor. Arı ve bal Kur'an'da zikredilmiş, yiyecekten ziyade şifa kaynağı olan çok özel bir nimet. Bugünlerde de koronavirüs nedeniyle bal, propolis, polen gibi arı ürünleri çok meşhur durumda" dedi.


Konvansiyonel ürünün dünyada herkes tarafından yapılabildiğini fakat organik tarım uygulamalarının en katma değerli ve en özel ürünler olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, "İnsanlar artık farkındalık peşinde koşuyor. Yediği, içtiğinin kıymetli olması peşinde koşuyor, değerli olması peşinde koşuyor. Bu da organik tarım çalışmalarıyla sağlanıyor. Tarımsal üretimin en tepesine organik üretimi koyuyoruz, alt tarafa iyi tarım uygulamaları, sonrasına da konvansiyonel ürünler diyoruz. Ne kadar organik faaliyet yaparsak o kadar nitelikli, katma değeri yüksek ürünler elde edeceğiz. Balcılık noktasında da bu böyle. En değerli ürün organik bal. Bunu yaptığımızda piyasadaki diğer faaliyetlerle değerlendirdiğimizde birim değeri çok daha yükseliyor ve insanlarımıza katma değer oluşturur hale getiriyor" diye konuştu.


Bu yıl hedeflenen 40 ton organik bal üretiminin az olduğunu belirterek hedefin en az 100 tona çıkarılması gerektiğini kaydeden Taşbilek, "Türkiye'de organik balcılık noktasında Gümüşhane'yi bir merkez haline getirmemiz lazım. Bunun çabasını da arkadaşlarımızla veriyoruz. Bakanlıklarımız da İl Özel İdaremizde bu konuda bize destek oluyor. Devletin genel idaresi, Özel İdaresi, bütün kurumları burayı tarım noktasında katma değeri yüksek bir hale getirmemiz lazım. Pestil ve köme üretimimizde bal önemli bir unsur. Ceviz, bal bunları ne kadar artırırsak burayı özellikli bir üretim merkezi haline getireceğiz. Kovanların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çabamızı daha artıracağız. Ürettiğimiz ürünün değerini daha çok artırma çabasına gireceğiz. 2020 yılı bütün çiftçilerimize ve arıcılarımıza güzellikler getirir inşallah. Biz her zaman emrinizdeyiz, destek olmaya hazırız" şeklinde konuştu.


Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise arıcılığın toprağa bağlı kalmadan, az sermayeyle kısa sürede gelir getiren, bal arılarını sevk ve yönetebilme kabiliyetine dayanan tarımsal bir iş kolu olduğunu belirterek, Gümüşhane'de organik arıcılığı geliştirerek verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi.


Gümüşhane'nin arıcılık bakımından son derece zengin bir potansiyele ve zengin bitki florasına sahip olduğunu ifade eden Birşen, bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek ve kullanmak amacında olduklarını belirtti.


Türkiye'nin bal kalitesi en yüksek illeri arasında olan Gümüşhane'nin gerek arıcılık yönünden gerekse flora zenginliği bakımından bölgede önemli bir yer tuttuğun dile getiren Birşen, "Bu flora zenginliği ile kirlenmemiş olan kaynaklarımız dikkate alındığında Gümüşhane'de üretilen balın organik bal olarak pazarlanması için önemli bir fırsattır. Bal, doğrudan ve diğer gıdalara katılarak tüketimi yanında aslında şifa amaçlı tüketimi yaygın olan bir ürünümüz. Bal ve diğer ürünlerinin şifa amaçlı kullanılıyor olması son yıllarda alternatif tıbbın da gündemine girerek zaman içerisinde ticarete konu olmaya başlamıştır. Arıcılıkta büyük bir imkana sahip olan ilimiz bu gelişmeleri değerlendirerek bunu fırsata dönüştürmeliyiz. 2014 yılında itibaren yürüttüğümüz organik arı yetiştiriciliği projesi kapsamında 2 bin 160 adet organik kovan, 4 bin 196 kilogram organik temel petek, 14 bin 400 adet organik varroa ilacıyla arıcılarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.


Gümüşhane'de 2020 yılı üretim sezonunda 34 organik arıcının 3 bin kovanıyla ile yaklaşık 40 ton organik bal üretimi hedeflendiğini ifade eden Birşen, projenin önümüzdeki yıllarda da genişleyerek devam edeceğini söyledi.


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Murathan'ın da organik tarım hakkında bilgiler aktardıktan sonra arıcılara kovanları protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. - GÜMÜŞHANE

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar Haber
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi Haber
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı Haber
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Apple, cep telefonu temizliği için 'koronavirüs rehberi' hazırladı
Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump James Jeffrey Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Metin Oktay Ünal Karaman Mehmet Kasapoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de arıcılara 860 adet organik kovan dağıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:37:44. #1.14#