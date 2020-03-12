Gümüşhane'de arıcılara 860 adet organik kovan dağıtıldı Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı tarafından finanse edilen 'Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında arıcılara 860 adet organik kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı tarafından finanse edilen 'Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında arıcılara 860 adet organik kovan dağıtımı gerçekleştirildi.



Kurumun bahçesinde düzenlenen törende 860 adet organik kovan Merkez'e bağlı Arzular, Çaltılı, Yağlıdere, Aktutan ve Yitirmez köylerindeki 8 işletmeye, Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ ve Dedeli köylerindeki 5 işletmeye, Köse ilçesine bağlı Altıntaş, Kayadibi ve Övünce köylerindeki 6 işletmeye, Kelkit ilçesine bağlı Gödül ve Gerdekhisar köylerindeki 2 işletmeye olmak üzere toplam 21 organik arıcılık işletmesine teslim edildi.



Törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane'yi Türkiye'de organik balcılık noktasında bir merkez haline getirme çabası içerisinde olduklarını söyledi.



Yiyecekten ziyade şifa olarak zikredilen ve çok özel bir nimet olan bal ve yan ürünlerinin Gümüşhane'de üretilmesinin temiz ve güzel coğrafyasında kaçınılmaz olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, "Çevre illerden bile bizim floramızdan faydalanmak amacıyla gelen insanlar var. Ülke ekonomisine bu manada çok büyük katkı sağlanıyor. Arı ve bal Kur'an'da zikredilmiş, yiyecekten ziyade şifa kaynağı olan çok özel bir nimet. Bugünlerde de koronavirüs nedeniyle bal, propolis, polen gibi arı ürünleri çok meşhur durumda" dedi.



Konvansiyonel ürünün dünyada herkes tarafından yapılabildiğini fakat organik tarım uygulamalarının en katma değerli ve en özel ürünler olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, "İnsanlar artık farkındalık peşinde koşuyor. Yediği, içtiğinin kıymetli olması peşinde koşuyor, değerli olması peşinde koşuyor. Bu da organik tarım çalışmalarıyla sağlanıyor. Tarımsal üretimin en tepesine organik üretimi koyuyoruz, alt tarafa iyi tarım uygulamaları, sonrasına da konvansiyonel ürünler diyoruz. Ne kadar organik faaliyet yaparsak o kadar nitelikli, katma değeri yüksek ürünler elde edeceğiz. Balcılık noktasında da bu böyle. En değerli ürün organik bal. Bunu yaptığımızda piyasadaki diğer faaliyetlerle değerlendirdiğimizde birim değeri çok daha yükseliyor ve insanlarımıza katma değer oluşturur hale getiriyor" diye konuştu.



Bu yıl hedeflenen 40 ton organik bal üretiminin az olduğunu belirterek hedefin en az 100 tona çıkarılması gerektiğini kaydeden Taşbilek, "Türkiye'de organik balcılık noktasında Gümüşhane'yi bir merkez haline getirmemiz lazım. Bunun çabasını da arkadaşlarımızla veriyoruz. Bakanlıklarımız da İl Özel İdaremizde bu konuda bize destek oluyor. Devletin genel idaresi, Özel İdaresi, bütün kurumları burayı tarım noktasında katma değeri yüksek bir hale getirmemiz lazım. Pestil ve köme üretimimizde bal önemli bir unsur. Ceviz, bal bunları ne kadar artırırsak burayı özellikli bir üretim merkezi haline getireceğiz. Kovanların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çabamızı daha artıracağız. Ürettiğimiz ürünün değerini daha çok artırma çabasına gireceğiz. 2020 yılı bütün çiftçilerimize ve arıcılarımıza güzellikler getirir inşallah. Biz her zaman emrinizdeyiz, destek olmaya hazırız" şeklinde konuştu.



Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise arıcılığın toprağa bağlı kalmadan, az sermayeyle kısa sürede gelir getiren, bal arılarını sevk ve yönetebilme kabiliyetine dayanan tarımsal bir iş kolu olduğunu belirterek, Gümüşhane'de organik arıcılığı geliştirerek verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Gümüşhane'nin arıcılık bakımından son derece zengin bir potansiyele ve zengin bitki florasına sahip olduğunu ifade eden Birşen, bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek ve kullanmak amacında olduklarını belirtti.



Türkiye'nin bal kalitesi en yüksek illeri arasında olan Gümüşhane'nin gerek arıcılık yönünden gerekse flora zenginliği bakımından bölgede önemli bir yer tuttuğun dile getiren Birşen, "Bu flora zenginliği ile kirlenmemiş olan kaynaklarımız dikkate alındığında Gümüşhane'de üretilen balın organik bal olarak pazarlanması için önemli bir fırsattır. Bal, doğrudan ve diğer gıdalara katılarak tüketimi yanında aslında şifa amaçlı tüketimi yaygın olan bir ürünümüz. Bal ve diğer ürünlerinin şifa amaçlı kullanılıyor olması son yıllarda alternatif tıbbın da gündemine girerek zaman içerisinde ticarete konu olmaya başlamıştır. Arıcılıkta büyük bir imkana sahip olan ilimiz bu gelişmeleri değerlendirerek bunu fırsata dönüştürmeliyiz. 2014 yılında itibaren yürüttüğümüz organik arı yetiştiriciliği projesi kapsamında 2 bin 160 adet organik kovan, 4 bin 196 kilogram organik temel petek, 14 bin 400 adet organik varroa ilacıyla arıcılarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.



Gümüşhane'de 2020 yılı üretim sezonunda 34 organik arıcının 3 bin kovanıyla ile yaklaşık 40 ton organik bal üretimi hedeflendiğini ifade eden Birşen, projenin önümüzdeki yıllarda da genişleyerek devam edeceğini söyledi.



Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Murathan'ın da organik tarım hakkında bilgiler aktardıktan sonra arıcılara kovanları protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA