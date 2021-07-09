Gümüşhane'de alkollü şahıs 2 kişiyi yaralayıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane'de alkollü şahıs 2 kişiyi yaralayıp kaçtı

Gümüşhane'de alkollü şahıs 2 kişiyi yaralayıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde alkollü bir şahıs arabasını ödünç istediği kişiden olumsuz cevap alınca şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde alkollü bir şahıs arabasını ödünç istediği kişiden olumsuz cevap alınca şahsı pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerinde silahını almak isteyen amcasını da bıçakla yaralayıp yoldan geçen bir aracı gasp edip kaçan şahıs Trabzon yolunda intihar teşebbüsü sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü sınırlarında İkisu-Şiran karayolu üzerindeki bir tesise giderek burada oturan H.S isimli vatandaştan arabasını ödünç vermesini isteyen C.E. (31) olumsuz cevap alınca yanındaki pompalı tüfekle ateş ederek vatandaşı yaraladı. O sırada olay yerinde bulunan amcası S.E ise yeğeni C.E'nin elinden silahı alıp ortamı yatıştırmak isterken yaşanan boğuşma sırasında yeğeninden aldığı bıçak darbesiyle yaralanarak yere yığıldı. Silahla yaralanan H.S ve bıçakla yaralanan S.E ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçmak için o sırada yoldan geçen bir aracı durduran C.E. ise silahıyla aracın sürücüsünü de gasp etti.

Olayın hemen ardından harekete geçen Jandarma ekipleri şahsı yakalamak için operasyona başladı. Yol boyu takip edilen şahıs Şiran istikametinden bir süre sonra geri dönerek bu kez Trabzon istikametine kaçmaya başladı.

Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu Trabzon'un Maçka ilçesinde lastik patlatan yardımıyla durdurulan araçtan kaçan C.E. bu kez de sığındığı bir binada elindeki pompalı tüfekle intihar teşebbüsünde bulundu.

Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu silahıyla birlikte kıskıvrak yakalanan C.E, Torul ilçesine getirilerek gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli C.E ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Üst geçitte korku dolu anlar! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam intihara kalkıştı
Üst geçitte korku dolu anlar! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam intihara kalkıştı
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümüşhane'de alkollü şahıs 2 kişiyi yaralayıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 16:31:17. #1.15#

title