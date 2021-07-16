Gümüşhane'de alev alan garajdaki 2 araç ve 2 ton odun küle döndü

Gümüşhane'de elektrik tesisatı kısa devre yapan otomobil garajı küle çevirdi.

Gümüşhane'de elektrik tesisatı kısa devre yapan otomobil garajı küle çevirdi. Yangında 2 araç ve garaj kullanılamaz hale gelirken, 2 ton odun küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çalık köyünde yaşayan Tuncer Delibaş'ın evinin karşısındaki garajında park halinde bulunan otomobilin elektrik tesisatı kısa devre yaparak aracı tutuşturdu.

Kısa sürede büyüyen ve yanındaki traktör başta olmak üzere hem garajı hem de bitişiğindeki odunluğa ulaşan alevlere köydeki bir vatandaşa ait iş makinesinin de yardımıyla Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında Delibaş'a ait bir otomobil ve bir traktör küle dönerken garaj da kullanılamaz hale geldi. Garajdan yükselen alevlerin bitişiğindeki odunluğu tutuşturması nedeniyle de yaklaşık 2 ton odun küle döndü.

Yangın sırasında garajdaki araçların lastiklerinin ses yaparak patlaması ve aracın LPG'li olması nedeniyle vatandaşların korktuğu ve yangına müdahale etmek için itfaiye ekiplerinin gelmesini beklediği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı