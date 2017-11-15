Gümüşhane'de Alabalık Yetiştiriciliği

Gümüşhane'de akarsu ve barajlar üzerine kurulan 38 işletmede yılda ortalama 5 bin ton alabalık üretiliyor.



Vali Okay Memiş, Torul ilçesine bağlı Kalecik köyünde Artabel Deresi üzerindeki kırmızı benekli alabalık yetiştirilen tesiste incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.



Baraj ve akarsulardaki balık üretiminin yarıya yakınının küçük işletmeler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Memiş, "İlimizde faaliyet gösteren 38 işletmede yılda 5 bin ton alabalık yetiştiriliyor. Balıkların önemli bölümü Japonya'ya kadar ihraç ediliyor. Bu bizim ciddi bir zenginliğimiz." dedi.



Memiş, kentteki akarsularda sanayi ve evsel atık olmaması ve suyun soğukluğunun, alabalık yetiştiriciliğinde kaliteyi artırdığına dikkati çekerek, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde üretilen alabalıkla Gümüşhane'de yetiştirilenler arasında ciddi lezzet farkı bulunduğunu ifade etti.



Vali Memiş, işletmelerde, yetiştiriciliği diğerlerine göre biraz daha zor olan kırmızı benekli alabalık üretimine de başladığını vurguladı.



Gümüşhane'de adeta doğal ortamda yetişmiş kadar lezzetli ve sağlıklı alabalıklar üretildiğini dile getiren Memiş, şunları kaydetti:



"Bu kentimizin havasının, suyunun ve toprağının kalitesinden kaynaklanıyor. Derenin kenarında çok temiz ortamda alabalık üretiyoruz. Vatandaşlarımızı hem ilimizin doğal güzelliklerini görmeleri hem de bu doğal lezzetleri tatmaları için ilimize davet ediyorum."