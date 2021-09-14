Gümüşhane'de 'Ahilik Haftası' kutlandı - Haberler
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Gümüşhane'de "Ahilik Haftası" kutlandı

AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
Gümüşhane'de

Gümüşhane'de "34. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Gümüşhane'de "34. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, 2021 yılının ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri verildi.

Vali Vekili Mustafa Pala, törende yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün özünde dürüstlük, eli açıklık ve mesleğin hakkını vererek çalışma düsturunun yer aldığını söyledi.

Ahilik kültürünün yaşatılması için hem devletin hem de esnafın elinden geleni yaptığına dikkati çeken Pala, "Esnafımız ahilik kültürüne layık olmaya çalışıyor. Bizler de bu kültürün yaşatılması için bize düşen her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Ben bu yılın ahisi seçilen Mustafa Öztürkçü olmak üzere tüm esnafımızı kutluyorum." dedi.

Gümüşhane'de yılın ahisi seçilen Mustafa Öztürkçü ise 1969 yılından bugüne terzilik mesleğini icra ettiğini belirterek, "Başta Sayın Valim, belediye başkanım olmak üzere tüm katılımcıların huzurunda Gümüşhane halkına teşekkür ve minnet borcum var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Gümüşhane'de "yılın ahisi" seçilen terzi Mustafa Öztürkçü'ye, "yılın kalfası" seçilen Recep Erden'e ve "yılının çırağı" seçilen Muhammer Andiç'e ödül ve belgeleri takdim edildi.

Törende, Gümüşhane'de sicile kayıtlı olarak esnaflığını devam ettiren Harun Yaşar, Mehmet Genç, Şerafettin Alemdar, Halim Saran, Fıraf Çilenk ile genç girişimciler Mustafa Köprülü, Eda Çubukçu, Muhammet Tayip Karabulut'a plaket verildi.

Tören sonunda haftası dolayısıyla düzenlenen "Yardımlaşma ve Adil Paylaşım" konulu resim yarışmasında dereceye giren Ubeyd Arslan'a hediye verildi.

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gümüşhane'de 'Ahilik Haftası' kutlandı - Haberler
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