Gümüşhane'de ağaçtan ağaca uçan sincap cep telefonu kameralarına takıldı
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Gümüşhane'de ağaçtan ağaca uçan sincap cep telefonu kameralarına takıldı

Gümüşhane'de ağaçtan ağaca uçan sincap cep telefonu kameralarına takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devasa ağaçların üzerinde adeta uçarak daldan dala atlayan sincap kameralara takıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devasa ağaçların üzerinde adeta uçarak daldan dala atlayan sincap kameralara takıldı.

İlçeye bağlı Gürgenli köyünde yaşayan Aslan ailesi Evrenlik mevkiindeki tarlalarında çayır otu bakmaya gitti. Tarlanın kenarında oturunca devasa ağaçların üzerinde daldan dala bir şeyin atladığını gören evin çocuklarından Metehanalp Aslan cep telefonunu ağaçlara yöneltti.

Biraz bekledikten sonra bir sincabın devasa ağaçlar arasında daldan dala adeta uçarak atlamasını kayıt altına alan Aslan, bu anları babasının sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda sincabın atlamadan önce kendisini iyice geriye çektiği, atlarken de kuyruğunu pervane gibi kullandığı gözlendi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de ağaçtan ağaca uçan sincap cep telefonu kameralarına takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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