GÜMÜŞHANE'DE 96 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ - Haberler
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GÜMÜŞHANE'DE 96 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'de kar yağışı nedeniyle il genelinde 96 köy yolu ulaşıma kapandı, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

GÜMÜŞHANE'de kar yağışı nedeniyle il genelinde 96 köy yolu ulaşıma kapandı, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 96 köy yolu ulaşıma kapanırken, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de izinli sayıldı. Okulların tatil edilmesiyle çocuklar kartopu oynayarak eğlendi.

GÜMÜŞHANE'DE 96 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

GÜMÜŞHANE'DE 96 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

GÜMÜŞHANE'DE 96 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

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