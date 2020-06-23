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Gümüşhane'de 72 bin lavanta fidesi daha toprakla buluştu

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile son 2 yılda 172 bin lavanda fidesi toprakla buluşturuldu, Şiran ilçesine de lavanta yağı çıkarma ünitesi kuruldu.

Gümüşhane'de 72 bin lavanta fidesi daha toprakla buluştu
23.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:46

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile son 2 yılda 172 bin lavanda fidesi toprakla buluşturuldu, Şiran ilçesine de lavanta yağı çıkarma ünitesi kuruldu.

Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı tarafından finanse edilen "Gümüşhane İlinde Lavanta Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bu yıl çiftçilere dağıtılan 72 bin adet lavanta fidesi toprakla buluştu.

Proje kapsamında Şiran ilçesinde 60 dekar alanda önceden belirlenen 12 çiftçiye 72 bin lavanta fidesi dağıtımı yapılarak 5'şer dekar alanda modern lavanta bahçeleri kuruldu. Proje kapsamında lavanta yağı ve bal üretimi yapılarak çiftçilerin gelirinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılında DOKAP destekleriyle hayata geçirilen "Gümüşhane İlinde Lavanta Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 100 bin lavanta fidesiyle Kelkit ve Şiran ilçelerinde 50 dönümlük alanda lavanta bahçeleri oluşturulmuş ve yüzde 100 başarı elde edilmişi. Proje kapsamında bu yıl Şiran ilçesinde 60 dekar alanda daha 12 çiftçiye 72 bin lavanta fidesi dağıtımı yapılarak yüzde 100 hibeli toplam 110 dekar alanda lavanta bahçeleri kuruldu.

Şiran'da 60 dönüm alanda bahçe kuruldu

Lavanta fidelerini çiftçilere dağıtımını gerçekleştirdikten sonra dikim yapan üreticileri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü İl Edip Birşen, bu yıl Şiran ilçesinde 60 dönüm alanda modern lavanta bahçeleri kurulduğunu belirterek amaçlarının Türkiye coğrafyasında çok kolaylıkla yetişen bu ürünü yaygınlaştırarak, çiftçilerin gelir seviyesini artırmak ve atıl arazileri milli ekonomiye kazandırarak üretimi artırmak olduğunu söyledi.

30 yıl boyunca hasat edilecek

Proje kapsamında 2018 yılında ilk kez dikilen lavantaların yetişerek çiçek verdiğini, geçen yıl da lavanta hasadı yapıldığını kaydeden Birşen, "Bu yılda 60 dönüm alanda lavanta fidelerini toprakla buluşturarak toplam 110 dönüm alanda lavanta bahçeleri kuruldu. Asıl verim 3 ve 4.yılda başlayacak. Lavanta çiçekleri 1 metre boyuna ulaşacaklar. Çalı formunda bir bitki. 30 yıllık bir ömrü var. Bir kere dikilir ve 30 yıl boyunca hasat edilir" diye konuştu.

Şiran ilçesinde yağ çıkarma ünitesi kuruldu

Gümüşhane'de lavanta yağının çıkarılması için hazırladıkları proje ile Şiran ilçesinde yağ çıkarma distilasyon ünitesinin de kurulduğunu ifade eden Birşen, "Lavanta Yağı çıkarma makinesi Şiran ilçemize hayırlı olsun. Kurulan lavanta yağı çıkarma distilasyon ünitesi ile ilk lavanta yağı ve suyu elde edilmiştir. Lavanta yağı çiftçilere yüksek gelir getirecek, lavanta yağı üretimiyle çiftçilerin gelir seviyesini önemli ölçüde artıracaktır. Bir dönümde 9-11 litre arası yağ elde edilen ve dünyanın en değerli 15 uçucu yağından birisi olan lavanta yağı kozmetik sanayisinde, sabun ve ilaç sanayisinde kullanılan çok değerli bir tıbbi aromatik bitkidir. Amacımız ilimiz coğrafyasında çok kolaylıkla yetişen bu ürünü yaygınlaştırmak, üretime kazandırmak, çiftçilerimizin gelir seviyesini artırmak. Bir dönüm lavanta tarlasından 6 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Çiftçilerden yoğun talep var

Lavanta'nın Gümüşhane'nin her ilçesinde rahatlıkla yetişebilecek bir ürün olduğunu, çiftçilerin bu konuda çok yoğun bir talebi olduğunu ifade eden Birşen, "Bunun yanında Gümüşhane arıcılık yönünden zengin bir floraya sahip. Lavanta çiçeğinin bir dönümünden 20-30 kilogram arasında bal verimi olması arıcılarımız için de lavanta balı yeni gelir kapısı olacak. Proje kapsamında lavanta yağı ve bal üretimi yapılarak çiftçilerimizin gelirinin artırılmasını hedefliyoruz. İlimizde ürün desenimizi artırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Gümüşhane'de alternatif ürün olarak lavanta yetiştiriciliğini yaygınlaştırma çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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