Gümüşhane'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni bazı kısıtlamalar getirildi Gümüşhane Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar getirdi.

Gümüşhane Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgında son günlerde yaşanan artışı durdurmak ve azalmasını sağlamak amacıyla kent genelinde bazı kararlar alındığı bildirildi.

Alınan kararlar gereği, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamaları esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildi.

Tedbirler kapsamında ayrıca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu taziye, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi toplu organizasyonlara katılımlarının 20 Ağustos tarihi itibariyle kısıtlanmasına, gelin ve damadın birinci derece yakın akrabası anne, baba, anneanne ve babaanne durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verildi.

Kararda ayrıca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, pazar yerlerine yoğunluğun yaşandığı saat 14.00'den sonra gitmeleri ve toplu taşıma araçlarını akşam saat 16.00-18.00 saatleri arasında kullanmalarına karar verildi.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA