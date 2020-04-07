Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü - Haberler
Gümüşhane, Güncel

Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerel meyve çeşitlerinin neslinin korunması amacıyla hayata geçirdiği projede 6 bin 100 adet fidanı dağıttı.

07.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:04
Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerel meyve çeşitlerinin neslinin korunması amacıyla hayata geçirdiği projede 6 bin 100 adet fidanı dağıttı. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü çiftçilerin fidanları köy ve mahallelerde bulundukları adreslerine götürülerek teslim edildi.

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün "Yerel Meyve Gen Kaynaklarının Korunması Projesi" devam ediyor.

Yerel meyve çeşitlerinin neslinin korunması, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, çiftçi gelirlerinin çeşitlendirilmesi, meyve bahçesi sayısını artırılması ve Gümüşhane'nin ekonomisine katkıda bulunmak için İl Özel İdaresi finansmanı ile gerçekleştirilen "Yerel Meyve Gen Kaynaklarının Korunması Projesi" kapsamında başvuru yapan çiftçilere 300 dekar alanda dikimi yapılmak üzere 2 bin 500 yüz adet elma, bin 500 adet armut, 2 bin 100 adet dut olmak üzere toplam 6 bin 100 adet yerel meyve fidan dağıtımı yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Bakanlık ve İl Özel İdaresi destekli projelerle Gümüşhane'nin tarımsal hasılasının her geçen gün arttığını belirterek, 2018 yılında başlatılan proje kapsamında Gümüşhane'deki mevcut göbek, misket, arap kızı, söğüt, mahsusa, değirmen, yaz elmaları gibi yerli elma ve cinci, Hacıhamza, Mehrani, Arpa, Menendi gibi yerli armut, dut ve kara dut çeşitlerinden alınan aşı kalemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek uygun anaçlara aşılama yapıldığını, bu anaçlardan yetiştirilen 6 bin 100 adet fidanın Gümüşhane'deki üreticilere yeni bahçe tesisi yapmaları için dağıtımını yaptıklarını söyledi.

65 yaş ve üzeri çiftçilere ise fidanlarının evlerine götürülerek teslim edildiğini ifade eden Birşen, "Çiftçilerimiz bu uygulama ve çalışmalarımızdan son derece memnun kalmışlardır. Gümüşhane'ye özgü bu çeşitlerden 'Yerel Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında, meyve bahçesi kurmak isteyenlere fidan temininde bulunduklarını ifade eden İl Müdürü Birşen, Üreticilerimiz, ihtiyaç duyduğunda, yerel gen kaynaklarının muhafazası ve yeni bahçeler kurulması yönünde talebi doğrultusunda sağlıklı fidan ulaştırmaya biz İl Müdürlüğü olarak her zaman hazırız. Yerel elma, armut ve dut bahçelerinden, yani atalarımızın diktiği ve bizlere emanet bıraktığı ağaçlardan alınan aşı kalemleri vasıtasıyla, meyvecilik mirasımız ileri yıllara taşınmış olacaktır. Çiftçilerimizin talebi doğrultusunda önümüzdeki yıllarda da bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Aleyna Tilki Erkan Petekkaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 13:53:20. #1.15#
title