Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan kapandı - Haberler
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Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan kapandı

Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan kapandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki 62 köy yolu, ulaşıma kapandı.

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki 62 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, yükseklerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü. Gece etkisini artıran yağış sonrası kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle 4 ilçede 62 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolları açmaya çalışıyor.


Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan kapandı

Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan kapandı

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