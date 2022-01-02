Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan kapandı

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki 62 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, yükseklerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü. Gece etkisini artıran yağış sonrası kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle 4 ilçede 62 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolları açmaya çalışıyor.