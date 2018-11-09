Gümüşhane'de 62 Adet Alt Gelir Grubu TOKİ Konutları İçin Kura Çekildi

Gümüşhane'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çamlıca Mahallesinde yapılan 2+1 alt gelir grubu konutları için kura çekimi noter eşliğinde gerçekleştirildi ve hak sahipleri belli oldu.

2+1 nitelikli 62 adet konut için 18 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında başvuran 275 kişi için Gümüşhane Kültür Merkezinde konut alma hakkı ve konut belirleme kurası düzenlendi.

TOKİ Uzmanı ve Gümüşhane 1.noterliği denetiminde gerçekleştirilen kura töreninde 62 asil ve 62 yedek üye belirlendi. Asil olarak belirlenen 62 kişi 19 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında Gümüşhane Halk Bankasında sözleşme imzalayacak. Kurada isimleri çıkmayanlar ise 13 Kasım'dan itibaren ücret iadeleri yapılacak.

Kura çekimi sırasında kendilerine daire çıkan vatandaşların heyecan ve sevinçleri yüzlerinden okunurken, daire çıkmayan vatandaşlar ise salondan üzgün olarak ayrıldı.

Kura sonucu daire sahibi olan Muammer Sağır, "Çok mutlu olduk. Evimiz yoktu. Allah devletimizden razı olsun" derken, annesiyle birlikte kura törenine katılan Nimet Çilenk ise "Annem ve babam için geldik. Kurada anneme daire çıktı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Talebin fazla olması nedeniyle daire çıkmayacağını düşündüklerini ifade eden Çilen, konut fiyatlarının yüksek olmasından yakınarak, "TOKİ'ler çok pahalı oldu. Türkiye'nin en pahalı TOKİ konutları Gümüşhane'de yapılmış galiba. Bu şans niye bize vurdu anlamadım. Etkenler, sebepler neler bilemiyoruz. Allah herkese hayırlı etsin" ifadelerini kullandı.

Kızı ve torunuyla katıldığı kura töreninde kendisine daire çıkan Fatma Daloğlu da evleri olmadığını, kura sonucunda çok mutlu olduğunu söyledi.

Daire fiyatlarının 156 bin 134 liradan başladığı ve 172 bin 900 TL'ye kadar yükseldiği 2+1 konutlarda en fazla vade 180 ay olarak belirlenirken, en düşük taksit 762,32 TL, en yüksek taksit 845,29 TL olarak belirlendi. - GÜMÜŞHANE