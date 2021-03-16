Gümüşhane'de 371 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gümüşhane'de bir otomobilde yapılan aramada yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 371 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik hap ele geçirildi.

Gümüşhane'de bir otomobilde yapılan aramada yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 371 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen aracı Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde durdurdu.

Yapılan kontrolde araç içerisinde 53 tablet halinde toplam 371 adet yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu özellikleri bulunan sentetik hap ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan T. A, N.F.N, E.A ve T.D isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli işlem yapılan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı