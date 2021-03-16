Gümüşhane'de 371 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gümüşhane'de 371 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

16.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:52
Gümüşhane'de 371 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gümüşhane'de bir otomobilde yapılan aramada yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 371 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik hap ele geçirildi.

Gümüşhane'de bir otomobilde yapılan aramada yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 371 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen aracı Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde durdurdu.

Yapılan kontrolde araç içerisinde 53 tablet halinde toplam 371 adet yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu özellikleri bulunan sentetik hap ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan T. A, N.F.N, E.A ve T.D isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli işlem yapılan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Türkan Şoray Pelin Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de 371 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:53:53. #1.14#
title