Gümüşhane'de 23 Nisan kutlamaları
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Gümüşhane'de 23 Nisan kutlamaları

Gümüşhane'de 23 Nisan kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Anıt alanındaki tören sonrası öğrencileri makamında misafir eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bir süreliğine makamını Gazipaşa İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Yusuf Tarık Kan ve 3.Sınıf öğrencileri Başak Kalmış ve Damla Eryılmaz'a bıraktı. Temsili Valililerin talimatlarını İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer ilgililer notlarını almayı ihmal etmedi.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini vererek aileleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına en büyük hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. TBMM'nin kuruluşunun 101. yıldönümünü de kutluyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 23 Nisan kutlamaları
Gümüşhane'de 23 Nisan kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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