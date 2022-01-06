Gümüşhane'de 23 köy yolu ulaşıma kapalı - Haberler
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Gümüşhane'de 23 köy yolu ulaşıma kapalı

Gümüşhane'de 23 köy yolu ulaşıma kapalı
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından 23 köyle ulaşım sağlanamıyor.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından 23 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 20, Kürtün'de 3 olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

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