Gümüşhane'de 23 köy yolu ulaşıma kapalı
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından 23 köyle ulaşım sağlanamıyor.
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından 23 köyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 20, Kürtün'de 3 olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri
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