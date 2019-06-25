Gümüşhane'de 21 Kıbrıs gazisine madalya

Gümüşhane'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların verilmesi amacıyla Valilik Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Kamuran Taşbilek, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapılan kahramanlığın bir şükran ifadesi olarak gönderilen madalya ve beratları, gazilere tevcih ettiklerini söyledi.

Kıbrıs'ın kutsal bir vatan toprağı olduğunu vurgulayan Taşbilek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Barış Harekatı'nda göstermiş olduğunuz kahramanlık nedeniyle o minnetin ve şükranın ifadesi olarak sizlere tevcih edilmek üzere gönderilen madalyaların bir kısmını bugün sizlere verdik. Geri kalanlar 19 Eylül Gaziler Günü'nde daha büyük ve geniş katılımlı bir törenle KKTC'nin minnet duygularını ifade eden gazilik madalyalarını sizlere tevcih edeceğiz. Bugün bir kısmını gazilerimizle sohbet etmek, hal hatır sormak için bir araya gelerek madalyalarını verelim istedik."

Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Numan Orhan ve ilgililerin katıldığı törende Vali Taşbilek, 21 Kıbrıs gazisine madalya ve beratını takdim etti.

Kaynak: AA