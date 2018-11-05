Gümüşhane'de 21 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Gümüşhane'de hayvancılıkla uğraşan bir aileye ait 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Yaydemir köyünde yaşayan Ali Yalçın, sabah erken saatlerde gelinine ait ahıra geldiğinde, büyükbaş hayvanların hareketsiz yattığını gördü.

Bunun üzerine kent merkezinden çağrılan veteriner hekim Abidin Kobya, ahırda bulunan 21 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zehirlenme ihtimaline karşı hayvanlardan numune alarak tahlil için Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderdi.

Besici Ali Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, telef olan 21 büyükbaş hayvanın gelini Nigar Yalçın'a olduğunu söyledi.

Gelininin gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Yalçın, "Burada ne olduğunu bilmiyoruz. Sabah 07.00'de ahıra geldik. Hayvanlar telef olmuş. Veteriner zehirlenmeden olduğunu söyledi. Henüz bir neticemiz yok. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gelip inceleme yaptılar. Tahlile göndermek için parça aldılar." dedi.