Gümüşhane'de 2 yılda 172 bin lavanta fidesi toprakla buluştu Gümüşhane'de 2 yılda çiftçilere 172 bin lavanta fidesi dağıtıldı.

Gümüşhane'de 2 yılda çiftçilere 172 bin lavanta fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığınca da desteklenen "Gümüşhane İlinde Lavanta Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi" ile çiftçilere geçen yılki 100 bin lavanta fidesinin ardından bu yıl da 72 bin fide dağıtıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, bu yıl Şiran ilçesinde 60 dönüm alanda modern lavanta bahçeleri kurduklarını belirtti.

Amaçlarının Türkiye coğrafyasında çok kolaylıkla yetişen bu ürünü yaygınlaştırarak, çiftçilerin gelir seviyesini artırmak ve atıl arazileri milli ekonomiye kazandırarak üretimi artırmak olduğunun altını çizen Birşen, toplamda 110 dönüm alanda kurulu bahçelerden çiftçilerin gelir elde etmesini istediklerini ifade etti.

"Bir dönüm lavanta tarlasından 6 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz"

Birşen, lavanta yağı için Şiran ilçesinde de yağ çıkarma ünitesi kurulduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Kurulan lavanta yağı çıkarma distilasyon ünitesi ile ilk lavanta yağı ve suyu elde edilmiştir. Lavanta yağı çiftçilere yüksek gelir getirecek, lavanta yağı üretimiyle çiftçilerin gelir seviyesini önemli ölçüde artıracaktır. Bir dönümde 9-11 litre arası yağ elde edilen ve dünyanın en değerli 15 uçucu yağından biri olan lavanta yağı kozmetik sanayisinde, sabun ve ilaç sanayisinde kullanılan çok değerli bir tıbbi aromatik bitkidir. Amacımız, ilimiz coğrafyasında çok kolaylıkla yetişen bu ürünü yaygınlaştırmak, üretime kazandırmak, çiftçilerimizin gelir seviyesini artırmak. Bir dönüm lavanta tarlasından 6 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz."

Lavantanın Gümüşhane'nin her ilçesinde rahatlıkla yetişebilecek bir ürün olduğunu ve çiftçilerin bu konuda çok yoğun talebi bulunduğunu vurgulayan Birşen, kent genelinde alternatif ürün olarak lavanta yetiştiriciliğini yaygınlaştırma çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA