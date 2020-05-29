Gümüşhane'de 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı kılındı
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Gümüşhane'de 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı kılındı

Gümüşhane'de 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı kılındı Vatandaşlar belirlenen alanlara sığmadı Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır Cuma namazı kılamayan vatandaşlar kısıtlamanın ardından ilk Cuma namazında alanları doldurdu.

29.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:52

Gümüşhane'de 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı kılındı

Vatandaşlar belirlenen alanlara sığmadı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır Cuma namazı kılamayan vatandaşlar kısıtlamanın ardından ilk Cuma namazında alanları doldurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgeye göre yapılan çalışmanın ardından mart ayı ortalarında salgın nedeniyle kapatılan camiler belirlenen kurallar çerçevesinde bugün kısmi olarak yeniden ibadete açıldı.

Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan 326 cami ve alanda Cuma namazının kılındığı Gümüşhane'de kent merkezinde vatandaşlar bu alanlara sığmadı.

Özellikle Kemaliye Camii avlusu ve 15 Temmuz Zafer Meydanı yanındaki pazar yeri alanını dolduran vatandaşlar alan yetersiz kalınca ön taraftaki kısma akın etti. Namaz süresince trafiğin kesildiği Kemaliye Camii ve pazar yeri mevkiinde Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından vatandaşlara bin adet seccade dağıtıldı.

Oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alanlara girişi sağlanırken, dezenfektan ve maske almak isteyenlere de maske dağıtıldı.

Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfeksiyonu yapılan alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak işaretleme yapılırken vatandaşlar bu işaretli yerlere seccadelerini sererek Cuma namazını kıldı.

Belirlenen şartlar kapsamında yalnızca ilk sünneti ve farzı kılınan Cuma namazında Cuma hutbesi de Kemaliye Camii avlusunda oluşturulan platformda okundu.

"2,5 ay sonra Cuma namazına kavuştuk. Çok duyguluyuz"

Aylar sonra camiye kavuşmanın sevincini gazetecilerle paylaşan Alim Coşkun, "2,5 ay sonra Cuma namazına kavuştuk. Çok duyguluyuz. İnşallah bir daha Cuma namazından muaf olmayız. Devletimize ve milletimize teşekkür ediyoruz. Herkes sabretti en sonunda sağlıklı günlere kavuşmak üzereyiz. Bundan sonra önümüzde kalan kısa süreçte evimizde kalmaya devam edelim. Maskemizle, sosyal mesafeye uyarak günlerimize geçirip daha sağlıklı günlere kavuşalım" dedi.

Gümüşhane'de 2,5 ay sonra ilk Cuma namazı kılındı

Kaynak: İHA

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