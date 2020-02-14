Gümüşhane'de 136 köy yolu ulaşıma kapandı
Gümüşhane'de 136 köy yolu ulaşıma kapandıGÜMÜŞHANE'de kar yağışı nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.
Gümüşhane'de 136 köy yolu ulaşıma kapandı
GÜMÜŞHANE'de kar yağışı nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.
Gümüşhane'de dün yeniden etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde merkeze bağlı 50 köy ile Kelkit'te 10, Köse'de 3, Kürtün'de 28, Şiran'da 15 ve Torul'da 30 olmak üzere 136 köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan dolayı kapanan köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.