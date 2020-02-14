14.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:19

Gümüşhane'de 136 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜMÜŞHANE'de kar yağışı nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de dün yeniden etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde merkeze bağlı 50 köy ile Kelkit'te 10, Köse'de 3, Kürtün'de 28, Şiran'da 15 ve Torul'da 30 olmak üzere 136 köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan dolayı kapanan köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA

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