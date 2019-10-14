Gümüşhane'de 116 bin 980 dekar arazi su ile buluştu

14.10.2019 10:10

Gümüşhane'de, bu yıl 116 bin 980 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla ülke ekonomisine 54 milyon lira katkı sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiğini bildirdi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını ve bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Gümüşhane ilimizde 22 Nisan tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Ekim tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Gümüşhane ilimiz ve ilçelerimizde toplam 116 bin 980 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Gümüşhane il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 116 bin 980 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 54 milyon lira katkı sağlanmıştır."

Aydın, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerine vurgu yaparak, çalışmalarının bu yönde sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA