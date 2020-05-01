Gümüşhane'de 113 bin 800 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Gümüşhane'de tarım arazilerinin sulanması çalışmaları kapsamında 113 bin 800 dekar tarım azasinin sulanmaya başlandığı bildirildi.

Gümüşhane'de tarım arazilerinin sulanması çalışmaları kapsamında 113 bin 800 dekar tarım azasinin sulanmaya başlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği hatırlatıldı.

DSİ'nin olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uyguladığı anlatılan açıklamada, 2020 yılı sulama sezonunun Gümüşhane'de bugün başladığı bildirildi.

Gümüşhane şehir merkezi ve ilçelerinde toplam 113 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmaya başladığı belirtilen açıklamada, ildeki sulama çalışmaları ve ekonomiye katkılarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Gümüşhane il ve ilçelerimizde bu yıl toplam 113 bin 800 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte bu yıl birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 56 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kentteki en önemli sulama projelerinin başında koruluk sulaması gelmektedir. Bu iş kapsamında 40 bin 740 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bu yıl birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 27 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bir diğer önemli projede Köse Kabaktepe sulamasıdır. İş kapsamında 5 bin 830 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bu yıl birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 5 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Açıklamada, ayrıca tarım arazilerinin suya kavuşması ve su tasarrufu sağlanması noktasında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA