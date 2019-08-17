Gümüşhane'de "11. Lames Şenliği" düzenlendi

17.08.2019 18:05

Gümüşhane'de "11'inci Lames Şenliği" organize edildi.

Torul ilçesine bağlı Zigana köyündeki Zigana Doğa Okulunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte yöresel kıyafetler sergilendi ve bölgede yetişen yiyecekler satışa sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, şenlikte yaptığı konuşmada, Zigana coğrafyasının binbir güzelliği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Gümüşhaneli olduğunu belirten Aydoğan, "Her zaman insanımıza ve memleketimize hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Torul Kaymakamı Onur Aykaç ise Zigana'nın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Bu bölgede görev yaptığı için kendisini şanslı gördüğünü dile getiren Aykaç, "Bizler elimizden geldiği kadar devletimizin imkanları doğrultusunda devlet, millet iş birliği içerisinde sizlere hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir de zengin kültürel mirasa sahip coğrafyada, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Özdemir, her köyün ayrı bir değeri, ayrı bir manevi hazzı ve ayrı bir yaşanmışlığı olduğunun altını çizerek, "Belediye olarak bu manevi değerlere, kültüre ve diğer zenginliklere sahip çıkmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmaları gerçekleştiren oluşumlara aynı kararlılıkta destek olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Zigana Doğa Okulu Başkanı Savaş Aydın da somut olmayan değerlerin korunması için bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Zigana coğrafyasının yetiştirdiği insanları bir arada görmekten mutluluk duyduğunu aktaran Aydın, tüm katılımcılara teşekkür etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in de yer aldığı etkinlikte katılımcılara, bölgede "lames" adıyla bilinen gözleme ile ayran ikram edildi.

Kaynak: AA