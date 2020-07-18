Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı
GÜMÜŞHANE'de 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan merkeze bağlı Kaletaş köyü karantinaya alındı.
18.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:05
GÜMÜŞHANE'de 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan merkeze bağlı Kaletaş köyü karantinaya alındı.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaletaş köyünde 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.
Kaynak: DHA